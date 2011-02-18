Количество абонентов Интернет в Украине в 2010 году выросло на 31%

В Украине количество абонентов Интернет в 2010 году увеличилось на 30,9%, или 864,1 тыс. абонентов, по сравнению с 2009 годом и на 1 января т.г. составило более 3,661 млн.

Об этом сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из общего количество абонентов Интернет более 3,065 млн. составили домашние абоненты, что на 850,8 тыс. больше, чем в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2009 году количество абонентов Интернет выросло на 1,2% – до более 2,79 млн., из них 2,21 млн. – домашние абоненты.