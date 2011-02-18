Профсоюз херсонских таксистов оспорил в суде новые ставки единого налога.

Как передает корреспондент УНИАН, 11 февраля т.г. в Суворовский районный суд областного центра был подан административный иск о признании недействительным решения Херсонского городского совета от 28.12.2010 г. № 17 «Об установлении ставок единого налога для физических лиц в г. Херсоне» в части установления ставки единого налога для субъектов предпринимательской деятельности - физических лиц в г. Херсоне, хозяйственная деятельность которых связана с деятельностью такси.

Таксисты просят суд принять административный иск к производству и признать недействительным указанное решение Херсонского городского совета в части установления ставки единого налога для субъектов предпринимательской деятельности - физических лиц в г. Херсоне, хозяйственная деятельность которых связана с деятельностью такси.

Таксисты обосновывают свои требования следующими факторами: данное решение является необоснованным, незаконным и нарушающим гарантированные права и интересы физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности г. Херсона - членов профсоюза, видом деятельности которых является такси.

Учитывая то обстоятельство, что истец не имеет возможности предоставить в суд документальное подтверждение анализа регуляторного влияния и доказательства обнародования проекта решение Херсонского городского совета от 28.12.2010 г. №17 на основании их отсутствии у истца, суд просят истребовать у ответчика анализ регуляторного влияния и доказательства обнародования проекта решения Херсонского городского совета от 28.12.2010 г. №17.

Напомним, что 28 декабря 2010 года Херсонским горсоветом было принято решение №17 «Об установлении ставок единого налога для физических лиц в г. Херсоне», которым утверждена максимальная ставка налога (200 грн.) для субъектов предпринимательской деятельности - физических лиц в Херсоне.

Данное решение касается и предпринимателей, хозяйственная деятельность которых связана с наземным транспортом (деятельность автомобильного регуляторного транспорта, деятельность регуляторного электротранспорта, включая деятельность фуникулеров и подвесных канатных дорог, деятельность такси, деятельность по автомобильным пассажирским перевозкам, деятельность автомобильного грузового транспорта).

Как сообщал УНИАН, депутаты горсовета Херсона утвердил новые ставки за парковку и ставки единого налога на 2011 год на сессии представительского органа 28 декабря 2010 года. Проект ставок единого налога по видам деятельности в бюджет города устанавливал максимальную ставку (200 грн.) на 90% видов деятельности (414 из 465). В результате в 2011 году прогнозируется поступление налога в размере 15,272 млн. грн., что на 3,14 млн. грн (на 25,9%) больше ожидаемых поступлений единого налога в 2010 году в размере 12,133 млн. грн.

Согласно таблице ставок единого налога по видам деятельности, приложенной к регуляторному акту, ставки единого налога будут колебаться в пределах 150 – 200 грн. Единственный вид деятельности, ставка по которому меньше 150 грн., это “деятельность по содержанию ботанических садов, зоопарков и заповедников” – 120 грн.

По данным Государственной налоговой службы в г. Херсоне по состоянию на 01.12.2010 г. упрощенную систему налогообложения избрали 12 078 физических лиц, что в по сравнению с 2009 годом меньше на 448 чел. Прогнозное количество СПД на 2011 год будет на уровне 2010 года.