В Ивано-Франковской обл. перевозка грузов выросла на 35,7%

За январь 2011 года предприятиями железнодорожного и автомобильного транспорта Ивано-Франковской области перевезено 389,4 тыс. тонн грузов, что на 35,7% больше, чем за январь 2010 года. Грузооборот составил 108,6 млн. т/км, что на 23,3% больше.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

По предоставленной информации, железнодорожным транспортом в области в январе т.г. отправлено 251,7 тыс. тонн грузов, что 56,7% больше объемов января прошлого года; грузооборот составил 46,3 млн. т/км или на 27,5% больше.

Среди основных номенклатурных групп грузов в январе т.г. выросло отправление нефти и нефтепродуктов – в 4,6 раза, утиля черных металлов – в 2,1 раза, лесных грузов – на 29,5%, строительных материалов – на 24,1%, зерна и продуктов перемола – на 10,3%, цемента – на 7,1%.

Автомобильным транспортом области (с учетом перевозок, осуществленных транспортом физических лиц-предпринимателей) в январе т.г. заказчикам доставлено 137,7 тыс. тонн грузов, или на 8,9% больше объемов января 2010 г. Грузооборот увеличился на 20,3% и составил 62,3 млн. т/км. Выросли объемы перевозок грузов во всех городах и районах области, кроме г. Ивано-Франковска и Долинского района.

По информации облстата, авиационным транспортом в области в январе т.г. перевозки грузов не осуществлялись.