В Ивано-Франковской обл. пассажироперевозки выросли на 7,6%

В Ивано-Франковской области в январе т.г. услугами автомобильного, железнодорожного и троллейбусного транспорта воспользовались 8,2 млн. пассажиров, что на 7,6% больше, чем в январе 2010 года. Выполнена пассажирская работа (без учета отправлений пассажиров железной дорогой) в объеме 112,9 млн. пасс./км, что на 17,1% больше, чем в январе 2010 г.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

По предоставленной информации, железнодорожным транспортом в области в январе 2011 г. отправлены 447,3 тыс. пассажиров, что на 2,9% больше объемов января прошлого года.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок транспортом физических лиц-предпринимателей) в январе т.г. в области воспользовались 6,5 млн. пассажиров, что на 15% больше, чем в январе 2010 года, объем пассажирской работы составил 105,7 млн. пасс./км или на 20,5% больше. Транспортом физических лиц-предпринимателей в январе т.г. перевезены 4,9 млн. пассажиров, что на 19,8% больше, чем за январь прошлого года.

По информации облстата, авиационным транспортом в области в январе 2011 г. перевозки пассажиров не осуществлялись.

Троллейбусным транспортом в январе т.г. перевезены 1,3 млн. пассажиров, что на 17,1% меньше, чем за январь 2010 года.