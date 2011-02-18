В Харьковской области грузоперевозки выросли на 4%

В Харьковской области в январе 2011 год всеми видами транспорта перевезено (отправлено) 2,6 млн. тонн грузов, что на 4,2% больше, чем за январь 2010 года.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

За январь т.г. грузооборот в области составил 1840,5 млн. т/км., объем грузовой работы увеличился на 30,5%, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 33,3%, автомобильного – на 5,8%, по сравнению с показателями января 2010 г.

На Южной железной дороге за отчетный период общая нагрузка увеличилась на 4,0% и составила 1,9 млн. т грузов. Отправление грузов увеличилось по следующим позициям: уголь каменный – в 2 раза, руда железная и марганцевая – на 20,9%, лом черных металлов – на 54,5%, лесные грузы – на 25,0%, химические и минеральные удобрения – в 29 раз, строительные материалы – в 2,9 раз. При этом сократилось отправление кокса – на 54,5%, зерна и продуктов перемола – на 70,4%, нефти и нефтепродуктов – на 18,3%.

Автомобильным транспортом в области в январе т.г. (с учетом объемов перевозок предпринимателями - физическими лицами) перевезено 0,6 млн. т грузов – на 4,8% больше по сравнению с январем 2010 года. Грузооборот увеличился на 5,8% – до 148,6 млн. т/км.