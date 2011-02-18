В Крыму пассажироперевозки морским транспортом выросли на 40%

В Автономной Республике Крым в январе 2011 года перевозки грузов морским транспортом сократились на 13,5% по сравнению с январем прошлого года, а пассажироперевозки – увеличились на 40%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в январе т.г. заказчикам было доставлено 29,4 тонн грузов, из которых 66,7% приходилось на зарубежное сообщение. Общий объем выполненной транспортной работы увеличился в 151,5 раза и составил 18,3 млн. т/км, увеличение грузооборота произошло в заграничном сообщении.

Также сообщается, что морским транспортом автономии в январе т.г. было перевезено 29,4 тыс. пассажиров. На общее увеличение на 40% объемов перевозок пассажиров морским транспортом повлиял рост спроса на международные перевозки. В заграничном сообщении было перевезено 27,4 тыс. пассажиров, что на 30,5% больше, чем в январе 2010 года. Пассажирооборот по сравнению с январем 2010 года увеличился более чем в 2 раза и составил 0,2 млн. пасс./км.