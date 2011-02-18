В портах Крыма объем переработки грузов сократился на 13%

В январе 2011 г. по сравнению с январем 2010 г. объем переработки грузов в морских портах Автономной республики Крым сократился на 13,3% и составил 924,9 тыс. тонн, из них 61,4% составили сухогрузы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, больше половины всех переработанных грузов составляют отправляемые на экспорт, по сравнению с январем 2010 г. объем перевалки таких грузов уменьшился на 22,2%. Также сократились объемы обработки импортных грузов - на 32,3% и грузов внутреннего сообщения - на 26,8% Наряду с этим, произошел рост перевалки транзитных грузов - на 6,2%.

В январе 2011 года 147 судов прошли обработку в портах автономии, что на 38,2% меньше, чем за январь 2010 г. Из общего количества судов, на которые осуществлена погрузка или разгрузка грузов, 81,0% составляют суда иностранных владельцев и фрахтовщиков.

Как сообщал УНИАН, в 2010 г. объем переработки грузов в морских портах Крыма увеличился на 3,2% и составил 12,5 млн. тонн. В 2009 г. порты АРК переработали 12,1 млн. тонн грузов, что на 5% меньше, чем за 2008 г.