В Днепропетровской обл. объем грузоперевозок вырос на 5%

В Днепропетровской области в январе 2011 г. объем грузоперевозок вырос относительно января 2009 г. на 5,1% - до 8,08 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот за указанный период увеличился на 21,7% и составил более 3,17 млрд. т/км.

Железнодорожным транспортом в январе т.г. в области доставлено 7,4 млн. тонн грузов, что на 4,2% больше, чем за январь 2009 г. При этом грузооборот вырос на 22,6% – до 3,044 млрд. т/км.

Юридическими и физическими лицами-предпринимателями, на коммерческой основе работающими на рынке автомобильного транспорта, в январе т.г. перевезено 634,2 тыс. тонн грузов, что на 16,4% больше показателя за январь 2010 г. Объем грузооборота увеличился на 3,1% - до 120, 2 млн. т/км.

Авиационный транспорт региона нарастил относительно января 2010 г. объемы перевозок на 50% - до 0,3 тыс. тонн грузов. Грузооборот авиации увеличился в 4,7 раза и составил 2 млн. т/км.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области за 2010 г. объем грузоперевозок вырос относительно 2009 г. на 15,5% - до 101,409 млн. тонн.