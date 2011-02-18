В Харьковской обл. пассажироперевозки увеличились на 1,1%

В Харьковской области за январь 2011 года количество перевезенных всеми видами пассажирского транспорта пассажиров увеличилось на 1,1% по сравнению с январем прошлого года – до 46,2 млн. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Согласно сообщению, за указанный период объем выполненной пассажирской работы уменьшился на 0,1% – до 722,7 млн. пасс./км.

В частности, Южная железная дорога в январе т.г. отправила 5 млн. пассажиров, пассажирская работа выполнена в объеме 389 млн. пасс./км. По сравнению с январем 2010 годом отправка пассажиров уменьшилась на 2,6%, пассажирооборот – на 2,3%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физлиц-предпринимателей) в январе т.г. воспользовались 9 млн. пассажиров, что на 23,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года; услугами перевозчиков-юридических лиц воспользовалось 6,5 млн. пассажиров – меньше на 6,8%. Субъекты малого бизнеса-физические лица за январь 2011 года перевезли 2,5 млн. пассажиров – на 47% меньше.

Из аэропорта Харькова транспортной авиацией за январь т.г. отправлено 10,2 тыс. пассажиров, в том числе по международному сообщению – 8,3 тыс. пассажиров. По сравнению с январем прошлого года отправка пассажиров увеличилась в 2,2 раза, по международному сообщению – в 2,3 раза.

Харьковский метрополитен в январе т.г. перевез 19,8 млн. пассажиров, в том числе бесплатно – 3,8 млн. пассажиров. По сравнению с январем прошлого года количество перевезенных в метро пассажиров увеличились на 5%, или 0,9 млн. пассажиров, а количество пассажиров, перевезенных бесплатно, уменьшились на 2,2%.

Трамваями и троллейбусами Харькова в целом перевезено 12,4 млн. пассажиров, что на 25,2% больше января 2010 года. Доля льготного контингента, перевезенного трамваями и троллейбусами, составляет 67,7% – 8,4 млн. пассажиров.