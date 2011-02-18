РЖД и "Росатом" в июле представят макет поезда с атомным реактором
17:56, 18 февраля 2011Транспорт/Связь
1
ОАО "РЖД" совместно с госкорпорацией "Росатом" в июле 2011 года представят макет поезда с атомной силовой установкой, сообщил в пятницу журналистам старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович, передает РИА Новости.
По его словам, научно-выставочный комплекс будет состоять из 11 вагонов, в том числе из вагона, оснащенного атомным реактором с помощью "Росатома". "Это реактор на быстрых нейтронах, который может быть реализован как транспортный элемент - силовая установка. Я посмотрел насыщение этого вагона, мне понравилось", - сказал Гапанович.
При этом он отметил, что стоимость подобного проекта еще не просчитывалась.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter