РЖД и "Росатом" в июле представят макет поезда с атомным реактором

17:56, 18 февраля 2011
Транспорт/Связь
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ОАО "РЖД" совместно с госкорпорацией "Росатом" в июле 2011 года представят макет поезда с атомной силовой установкой, сообщил в пятницу журналистам старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович, передает  РИА Новости.

По его словам, научно-выставочный комплекс будет состоять из 11 вагонов, в том числе из вагона, оснащенного атомным реактором с помощью "Росатома". "Это реактор на быстрых нейтронах, который может быть реализован как транспортный элемент - силовая установка. Я посмотрел насыщение этого вагона, мне понравилось", - сказал Гапанович.

При этом он отметил, что стоимость подобного проекта еще не просчитывалась.

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