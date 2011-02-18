Белорусская ж/д к лету запустит пассажирский поезд Гродно – Киев – Симферополь

Белорусская ж/д планирует запустить пассажирский поезд Гродно – Киев – Симферополь

Белорусская железная дорога с 29 мая 2011 года запланировала к введению в обращение новые поезда в международном сообщении на 2011/2012 годы, сообщает пресс-центр БЖД.

В частности, вводится новый поезд по маршруту Гродно – Киев – Симферополь. Планируется, что в летний период он будет курсировать до Симферополя, а в зимний – до Киева.

Также на паритетной основе с Латвийской железной дорогой БЖД планирует возобновить железнодорожное сообщение Минск – Рига и совместно с Литовскими железными дорогами организовать скоростное сообщение Минск – Вильнюс.

Кроме этого, Белорусская магистраль введет в обращение неколько беспересадочных вагонов, сязывающих Беларусь с Азербайджаноми северными регионами РФ, и изменит маршруты следования некоторых поездов. С вводом нового графика их маршруты будут проходить через Москву, Владимир, Нижний Новгород и Пермь.

В настоящее время пассажирское железнодорожное сообщение связывает республику Беларусь с Амстердамом, Берлином, Кельном, Варшавой, Прагой, Базелем, Варной, Бухарестом, Софией, Веной, а также столицами и административными центрами России, Украины, Литвы, Казахстана.