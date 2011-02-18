Иракские железнодорожники с понедедельника будут бастовать

Иракские железнодорожники с понедельника, 21 февраля, прекратят работу на всей территории страны из-за отказа правительства финансировать деятельность Генеральной компании иракских железных дорог, заявил в пятницу телеканалу "Аль-Багдадия" представитель компании Джавад аль-Харсан.

"В этом месяце компания не сможет выплатить зарплату 12 тысячам рабочих и служащих, которые объявили забастовку и намерены прекратить работу на всех станциях и во всех городах", - сказал он. Участники демонстрации соберутся, по его словам, в понедельник у главного железнодорожного вокзала в Багдаде откуда направятся в сторону "зеленой зоны" - места работы иракского правительства и парламента.

Протяженность железных дорог в Ираке превышает 2 тысячи километров. Основанная в 1920 году иракская железнодорожная компания осуществляет перевозку более 1 миллиона пассажиров в год между Багдадом и Басрой на юге и Мосулом на севере, а также грузов внутри страны и по линии, связывающей Ирак с соседней Сирией.

Предстоящая забастовка работников железных дорог станет очередным звеном в нарастающих в последнее время в Ираке акциях протеста. До сих пор они были немногочисленны. Их участники протестовали против плохого обеспечения населения продуктами питания в рамках национальной программы распределения продовольствия, хронических перебоев в подаче электричества и снабжении водой и против бездействия местных властей.

В четверг в городе Сулеймания (Курдистан) полиция открыла огонь по толпе, попытавшейся взять штурмом здание местной администрации. Сотни жителей собрались на центральной площади города и в пятницу, требуя от властей проведения политических реформ, борьбы с коррупцией и повышения качества общественных услуг.

Через неделю в Багдаде ожидают массовой демонстрации протеста против политики центральных властей. К ее проведению 25 февраля призывает организация "Революция иракского гнева", возникшая на волне событий в Тунисе и Египте, где массовые протесты привели к смене власти.

РИА Новости