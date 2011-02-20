Иран запретил эксплуатацию самолетов Ту-154

Иранские власти ввели запрет на эксплуатацию местными авиакомпаниями самолетов Ту-154, сообщает РИА Новости. Официальным поводом такого решения стали частые аварии "тушек". Хотя, как утверждают эксперты, на самом деле причина заключается в их физическом старении.

За последние годы аварии самолетов иранских авиакомпаний, в том числе и российского или советского производства, происходили неоднократно. Основу воздушного парка Ирана, кроме Ту-154, составляют преимущественно старые модели американских "боингов", французских "airbus" и малогабаритных нидерландских "фокеров" (предназначены для внутренних авиаперевозок).

Тегеран начал параллельные переговоры о поставках новых машин на нескольких направлениях - европейском, российском и украинском. Сейчас в эксплуатации иранского воздушного парка находятся самолеты Ан-140 (в иранской комплектации IrAn-140). Иран в 1995 году договорился с украинской стороной о производстве по лицензии этих самолетов, и уже в 2001 году приступил к их сборке. С тех пор было собрано, по разным данным, от 10 до 14 лайнеров, все они эксплуатируются внутри страны.

В России Иран был заинтересован в производстве на совместной основе самолетов Ту-334 (усовершенствованный Ту-134), а также в приобретении с Ту-204. Разработка проекта о совместном производстве была приостановлена, поскольку стороны не смогли договориться по целому ряду юридических, финансовых и технических аспектов, прежде всего по статусу создаваемого предприятия.