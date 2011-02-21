«Укрзализныця» создаст музей на базе станции Киев-Товарный
На базе станции Киев-Товарный будет создан Музей истории железнодорожного транспорта, для чего выделено более 1 га земли.
Об этом УНИАН сообщили в «Укрзализныце».
Согласно сообщению, такая площадь музея обусловлена экспонатами. К примеру, паровозы или электровозы имеют длину около 25 м.
Предусмотрено несколько отделений музея: дореволюционный, советский и современный период. Каждая железная дорога будет иметь свои отдельные площади, а все вместе они будут формировать одну большую экспозицию.
Каждая железная дорога готовит для музея свои экспонаты. При этом уже сейчас есть уникальные экземпляры, например, танк-паровоз 1922 года выпуска, единственный оставшийся в мире.
При создании музея используется опыт других стран. По данным ведомства, железнодорожные музеи действуют в Лондоне, Берлине, Санкт-Петербурге, Варшаве.
Открытие музея будет приурочено ко Дню железнодорожника, который отмечается в ноябре.
В этом году украинские железные дороги будут праздновать 150-летие.