«Укрзализныця» создаст музей на базе станции Киев-Товарный

На базе станции Киев-Товарный будет создан Музей истории железнодорожного транспорта, для чего выделено более 1 га земли.

Об этом УНИАН сообщили в «Укрзализныце».

Согласно сообщению, такая площадь музея обусловлена экспонатами. К примеру, паровозы или электровозы имеют длину около 25 м.

Предусмотрено несколько отделений музея: дореволюционный, советский и современный период. Каждая железная дорога будет иметь свои отдельные площади, а все вместе они будут формировать одну большую экспозицию.

Каждая железная дорога готовит для музея свои экспонаты. При этом уже сейчас есть уникальные экземпляры, например, танк-паровоз 1922 года выпуска, единственный оставшийся в мире.

При создании музея используется опыт других стран. По данным ведомства, железнодорожные музеи действуют в Лондоне, Берлине, Санкт-Петербурге, Варшаве.

Открытие музея будет приурочено ко Дню железнодорожника, который отмечается в ноябре.

В этом году украинские железные дороги будут праздновать 150-летие.