Альянс Renault-Nissan будет собирать в РФ полную линейку Infiniti, Renault Latitude и Nissan Pathfinder

Альянс Renault-Nissan в ближайшие годы поставит на конвейер в России около трех десятков автомобилей, включая Renault Latitude, Nissan Pathfinder и полную линейку Infiniti, сообщают сегодня в своей статье «Ведомости».

К 2020 г. производство достигнет 1,88 млн. автомобилей, в частности, будет собрано 445 тыс. Renault и 406 тыс. Nissan (в 2011 г. - 141 тыс. и 67 тыс. машин соответственно). Об этом говорится в приложении к многостороннему соглашению о предоставлении альянсу режима промсборки на новых условиях, копией которого располагает издание.

На уровень более 400 тыс. автомобилей Nissan планирует выйти уже в 2015 г., а Renault — годом позже, производство Lada преодолеет отметку 1 млн. автомобилей в 2018 г. Для этого в 2011-2020 гг. компании альянса инвестируют 1,9 млрд евро, из которых 645 млн евро придется на долю «АвтоВАЗа» и Объединенной автомобильной группы (принадлежит Сбербанку, до конца 2011 г. группа должна выкупить «Ижавто», после чего будет поглощена «АвтоВАЗом»).

Наиболее активно компании будут инвестировать в ближайшие два года, из-за чего на положительный денежный поток — 525 млн евро — их заводы выйдут только в 2013 г., говорится в приложении.

Директор по внешним связям «АвтоВАЗа» Игорь Буренков подтвердил «Ведомостям», что компания отправила такой документ в Минэкономразвития. Представители Renault и Nissan от комментариев отказались.

Львиную долю автомобилей обеспечат недорогие машины на базе платформ B0 (Renault Logan) и Kalina. Однако альянс намерен значительно расширить число моделей, которые будут выпускаться в России. Здесь будут собираться седаны всех классов, включая топовые модели, кроссоверы и даже внедорожники. Производство некоторых начнется уже в этом году, в их числе — седан D-класса Renault Latitude (рекомендованная цена — от 835 000 руб.), кроссовер Renault Koleos (от 999 000 руб.), некий седан E-класса Renault L47 (пятиместный автомобиль длиной 5,2 м с бензиновым двигателем объемом 2-3,5 л), а также Nissan Qashqai (от 753 000 руб.) и Qashqai +2 (от 799 000 руб.), Nissan Pathfinder (от 1,5 млн руб.), а также все модели Infiniti (рекомендованная цена самого доступного автомобиля — седана Infiniti G25 — от 1,5 млн руб.)

Объемы производства этих автомобилей будут небольшими: так, в 2011 г. предполагается выпустить лишь 2400 всех Infiniti (в 2010 г. было продано 4674 автомобиля этой марки), а наибольшей серией из всех вышеперечисленных марок будет собираться Nissan Qashqai — в этом году будет собрано 11 000 этих машин (в 2010 г. было продано 21 489 Qashqai).