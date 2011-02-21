В конце недели в Белорусь получит второй электропоезд производства "Stadler"

Сспециалисты швейцарской компании «Stadler Bussnang AG» готовят к отправке в Беларусь состав второго электропоезда для «Городских линий», сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги. Ожидается, что уже в конце следующей недели он пересечет белорусско-польскую границу. Первая швейцарская электричка прибыла в моторвагонное депо Минск 18 февраля.

В конце марта в Минске состоится презентация электропоезда для нового формата пассажирских перевозок Белорусской железной дороги. В мероприятии примут участие руководство компании «Stadler Bussnang AG», представители железнодорожных администраций стран СНГ, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии.

Первый электропоезд для «Городских линий» пройдет предэксплуатационную подготовку и сертификацию в Минске. Для швейцарских составов здесь предусмотрен специальный цех, в котором создана ремонтная позиция с современным оборудованием для проведения всех необходимых пуско-наладочных работ.

Напомним, БЖД заключила контракт со швейцарской компанией «Stadler Bussnang AG» на поставку 10 электропоездов нового поколения в марте 2010 года. Пять из них будут поставлены в 2011 году, а остальные – в 2012 году.