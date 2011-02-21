Одесский аэропорт возобновит авиарейсы в Египет 27 февраля

Чартерные авиарейсы по маршруту Одесса - Шарм-эль-Шейх - Одесса будут возобновлены 27 февраля. Об этом уведомила администрацию Международного аэропорта Одесса компания-перевозчик «Международные авиалинии Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, «полеты в египетский город-курорт будут выполняться по воскресеньям, расписание рейсов можно обнародовано на официальном сайте Международного аэропорта Одесса».

Напомним, авиакомпании "Роза ветров" и "Международные авиалинии Украины", выполнявшие рейсы из Одессы в Египет, приостановили их в начале февраля из-за нестабильной обстановки в этом государстве. Ранее эти компании выполняли четыре круговых чартерных рейса в неделю в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.