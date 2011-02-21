В Днепропетровской обл. пассажирские перевозки сократились на 8,4%

В Днепропетровской области за январь 2011 г. объем пассажирских перевозок сократился относительно января 2010 г. на 8,4% - до 45,84 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Общий пассажирооборот за указанный период составил 700,2 млн. пасс./км, что на 7,6% меньше, чем в январе 2010 г.

Железнодорожным транспортом региона в январе т.г. перевезено 2,82 млн. пассажиров, что на 0,2% больше показателя за январь 2010 г. Пассажирооборот уменьшился на 4,2% и составил 203 млн. пасс./км.

Автомобильным транспортом области, с учетом объемов, выполненных физическими лицами - предпринимателями, в январе т.г. перевезено 26,8 млн. пассажиров, что на 17,3% меньше, чем по итогам января 2010 г. Пассажирооборот сократился на 12% - до 359,4 млн. пасс./км.

Авиационным транспортом региона в январе т.г. перевезено 40,7 тыс. пассажиров – на 3% больше, чем за январь 2010 г. Авиапассажирооборот сократился на 21,4% и составил 31,5 млн. пасс./км.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области за 2010 г. объем пассажирских перевозок сократился относительно 2009 г. на 6,4% - до 594 млн. человек.