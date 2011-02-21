Для Музея железнодорожного транспорта, который откроют в Киеве в этом году, каждая железная дорога готовит экспонаты

В этом году ко дню железнодорожника, который традиционно отмечается 4 ноября, в Киеве должен быть открытый музей железнодорожного транспорта. Расположен он будет на базе станции Киев-Товарный и будет занимать участок площадью более 1 га.

Планируют несколько отделений музея - дореволюционный, советский и современный период. Также каждая железная дорога готовит для музея свои экспонаты. В экспозиции уже сейчас уникальные экспонаты - например, на Донецкой железной дороге есть танк-паровоз, серии "Мягкий знак" 1922 года выпуска. Это единственный экземпляр, который остался в мире.

Самые известные железнодорожные музеи находятся в Лондоне, Берлине, Санкт-Петербурге.

Справка УНИАН. Музеев, которые посвящены железнодорожному транспорту, в Украине свыше 80. В частности, есть ведомственный музей Укрзализныци. Его учредили по приказу Министра транспорта Украины-Генерального директора Укрзализныци Г.Кирпы.

В июле 2010 года в с.Клубивка (Хмельницкая обл.) появился музей-усадьба Героя Украины Георгия Кирпы, экс-министра транспорта и связи Украины-Генерального директора Укрзализныци.

Один из лучших музеев - в Донецке. Заслуживают внимания и те, что расположены в локомотивных депо Славянск и Микитовка. Есть также комнаты-музеи - в вагонном депо Мариуполь, локомотивных депо Красноармейськ, Дебальцеве, Славянской дистанции пути и тому подобное. В целом на Донецкой магистрали - свыше 20 таких "музейных" помещений.

Существуют комнаты-музеи в локомотивных депо Основа, Смородине, Ромны, Полтава (Южная магистраль). В Харькове с экспонатами музея можно ознакомиться в Центральном доме науки и техники. Истории отрасли также уделяют внимание на Львовской, Юго-Западной, Приднепровской и Одесской магистралях.