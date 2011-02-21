"Интерпайп" выиграл тендер на поставку железнодорожных колес для метро Дели

Компания "Интерпайп", один из крупнейших производителей железнодорожных колес под брендом KLW, выиграла тендер на поставку железнодорожных колес для метро г. Дели (Индия).

Об этом сообщается в пресс-релизе "Интерпайп", переданном агентству УНИАН.

Общий объем заказа составил 200 штук.

Железнодорожные колеса под брендом KLW будут использованы для ремонта подвижного состава делийского метрополитена.

«Выбор "Интерпайп" в качестве поставщика железнодорожных колес для столичного метро не случаен. Мы уже более 10 лет поставляем ж/д колеса под брендом KLW на индийский рынок. Ранее мы осуществляли поставки, в основном, для пригородного и грузового транспорта. Кроме этого, мы обладаем многолетним опытом сотрудничества и в технологической сфере. Одним из последних проектов, который мы завершили в сентябре 2010 г., стала передача технологий производства железнодорожных колес диаметром 955 мм для пригородных электропоездов EMU Дургапурскому металлургическому заводу (г. Дургапур, Индия)», - приводятся в пресс-релизе слова директора по продажам колесной продукции "Интерпайп" Михаила ИСЬКОВА.

Справка УНИАН. "Интерпайп" – крупная международная компания. Продукция "Интерпайп" поставляется в более чем 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке.

В 2008 году экспортные поставки в общем объеме продаж компании составили 75%.