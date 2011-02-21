Одесский морской порт начал взимать с судов ледовый сбор

В связи со значительным количеством льда в акватории и по распоряжению капитана порта в Одесском морском торговом порту с 21 февраля объявлена ледовая кампания, сообщает сайт ОМТП.

Напомним, что в соответствии с правилами, установленными «Сборником тарифов на комплекс работ, связанных с обработкой грузов в портах Украины», утвержденный приказом Министерства транспорта Украины № 392 от 31.10.1995, ледовый сбор взимается до окончания ледовой кампании.