Одесский морской порт начал взимать с судов ледовый сбор

13:46, 21 февраля 2011
Транспорт/Связь
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В связи со значительным количеством льда в акватории и по распоряжению капитана порта в Одесском морском торговом порту с 21 февраля объявлена ледовая кампания, сообщает сайт ОМТП.

Напомним, что в  соответствии с правилами, установленными «Сборником тарифов на комплекс работ, связанных с обработкой грузов в портах Украины», утвержденный приказом Министерства транспорта Украины № 392 от 31.10.1995, ледовый сбор взимается до окончания ледовой кампании.

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