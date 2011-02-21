Харьковский авиазавод в 2010 году увеличил убыток на 38%

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) в 2010 году увеличило чистый убыток на 38,0%, по сравнению с 2009 годом, до 405,515 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2010 году ХГАПП сократил чистый доход на 47,7% по сравнению с 2009 годом – до 156,936 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 46,5% – до 162,441 млн. грн.

Справка УНИАН. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП, г. Харьков) специализируется на выпуске самолетов семейства «Антонов», в том числе моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148.