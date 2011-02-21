"Укртелеком" расширил международный роуминг в Австралии и Греции

ОАО "Укртелеком" расширил международный роуминг мобильной связи (ТМ Utel) для своих абонентов в Австралии и Греции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В Австралии услугами международного роуминга абоненты "Укртелекома" могут воспользоваться в сети роуминг-партнера - оператора Telstra Corporation (предоставляет услуги под брендом Telstra), в Греции услуги связи доступны абонентам в сети оператора Vodafone Roaming Services (бренд Vodafone).

Сегодня услуги международного роуминга для абонентов мобильной связи "Укртелекома" доступны в более чем 70 странах мира.

При этом абонентам мобильной связи "Укртелекома" доступен мобильный Интернет в более чем 45 странах мира.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – монополист на рынке местной телефонной связи, оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет 10,2 млн. человек, абонентов мобильной связи – более 600 тыс. человек, доступа в Интернет – более 1 млн.