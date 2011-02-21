Азаров не считает целесообразным продлевать взлетную полосу аэропорта Львова

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не считает целесообразным продлевать взлетно-посадочную полосу аэропорта Львова на 150 метров – до 3,5 км.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании с представителями властей Киева, Донецка, Харькова и Львова, посвященном вопросам подготовки к проведению Евро-2012, в ответ на заявление мэра Львова Андрея СОДОВОГО о необходимости такого шага.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что, согласно заключению специалистов, на взлетную полосу смогут садиться крупные авиалайнеры.

«Что касается полосы, если есть мнение специалистов – никаких дополнительных метров не будет. Это лишние сотни миллионов, которых у нас нет, и на этом мы ставим точку», – сказал премьер-министр.

Напомним, что проектанты строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Львов» предлагают уменьшить ее на 150 метров от запланированных 3,5 км. Однако мэр Львова и губернатор области категорически против такого предложения, поскольку, по их мнению, сокращение полосы создаст сложности при принятии больших самолетов.