КГГА хочет выделить на дорогах отдельные полосы для общественного транспорта и спецавто

В Киевской городской государственной администрации предлагают к Евро-2012 организовать на дорогах в столицы отдельные полосы для движения маршрутного общественного транспорта и спецавтомобилей, таких как «скорые помощи», автомобили МЧС и т.д.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО на совещании премьер-министра Николая АЗАРОВА с представителями властей Киева, Донецка, Харькова и Львова, посвященном вопросам подготовки к Евро-2012.

Он отметил, что соответствующее предложение уже передано в Кабинет министров.

«Мы подали в Кабмин, чтобы пересмотреть эти вопросы и выйти в Верховную Раду и изменить частично правила дорожного движения», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

При этом он подчеркнул, что выделение отдельных полос для общественного и спецтранспорта необходимо независимо от проведения Евро-2012.