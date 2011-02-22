По горному Крыму будут ходить троллейбусы с кондиционерами и GPS

16 новых троллейбусов «Богдан Т-70115» сегодня вышли на горную трассу Крыма, еще 14 поступят в регион в ближайшее время.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров автономии.

По данным правительства Крыма, в троллейбусных двигателях «применена система рекуперации энергии, что позволяет достигать 30% экономии электроэнергии».

Салоны троллейбусов, где насчитывается 42 сидячих места, оборудованы кондиционерами и полумягкими сидениями.

Кроме того, в троллейбусах установлена информационная система GPS, которая отображает на двух мониторах информацию для пассажиров, в частности, о маршруте движения и остановках.

Также сообщается, что на 45,6 млн грн, выделенные Совмином, проведен капитальный ремонт четырех подстанций и 16,4 километров контактной сети горного участка троллейбусной трассы Симферополь-Алушта, заменены 145 опор.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Крым купил 61 троллейбус для города и трассы у «Автосборочного завода №1» компании «Богдан Моторс» за деньги из стабилизационного фонда госбюджета Украины. По Симферополю уже курсирует 31 новый городской троллейбус.

Республиканское предприятие «Крымтроллейбус», которое перевозит пассажиров по Симферополю и по трассе «Симферополь-Алушта-Ялта», рассчитывает, что крымские власти купят для него в 2011 году 70 троллейбусов, из них 40 – для города и 30 – для трассы.

Троллейбусному предприятию Крыма более 50 лет.