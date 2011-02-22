Коммунальным службам Киева поручили до вечера очистить улицы от снега

Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр МАЗУРЧАК поручил коммунальным службам за сутки очистить дороги и тротуары города от снега.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, вчера вечером состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во главе с А.МАЗУРЧАКОМ. В совещании приняли участие начальник Укргидрометцентра, заместители глав районных госадминистраций города, начальники профильных управлений и руководители коммунальных предприятий.

В связи с осложнением погодных условий на заседании были обсуждены меры, которые необходимо предпринять для обеспечения жизнедеятельности населения и стабильного функционирования городского хозяйства. По словам А.МАЗУРЧАКА, «дворники работали с пяти утра, а дорожные службы - всю ночь».

“Однако сегодня остается еще много недостатков. Нужно усилить работу в этом направлении и мобилизовать транспорт для вывоза снега. За одни сутки мы должны привести город в идеальное состояние, как и надлежит быть столице», – отметил первый заместитель председателя КГГА.

Он добавил, что работу коммунальщиков контролируют инспекторы профильного управления. За отчетный день они вручили 93 предупредительных предписания с требованием обеспечить уборку закрепленной территории от снега и составили 16 протоколов по ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

А.МАЗУРЧАК подчеркнул ответственность балансодержателей территорий, независимо от того, коммерческая это или коммунальная структура. Он отметил, что все районы обеспечены необходимой техникой и песочно-соляною смесью.

“Активизируйте работу по уборке снега, особенно это касается бесхозных тротуаров и остановочных комплексов. Те начальники жилищно-эксплуатационных организаций, которые пренебрегут поручением, будут уволены», – заявил А.МАЗУРЧАК.