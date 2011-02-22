В Киеве грузовик упал с Южного моста

Сегодня утром грузовой автомобиль «Вольво» упал с Южного моста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного ГАИ, ДТП произошло в 5.15. По предварительным данным, водитель, который двигался по Южному мосту в направлении Столичного шоссе, не соизмерил скорость и не учел погодные условия, в результате чего автомобиль, загруженный минеральной водой, упал с 6-метровой высоты. Водитель получил многочисленные травмы и был госпитализирован