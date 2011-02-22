ЛЖД изучает перспективность запуска турмаршрута «Пидзамче-Лычакив»

В рамках подготовки к проведению ЧЕ-2012 туристические компании и представители деловых кругов Львова предложили рассмотреть идею внедрения туристического железнодорожного маршрута «Пидзамче-Лычакив», сообщает пресс-центр Львовской железной дороги. Сейчас это предложение анализируют специалисты магистрали.

Львовская железная дорога провела анализ туристических и рекреационных мест каждой из 7-ми областей, которыми курсируют ее поезда (Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Черновицкой). Материалы направлены в Укрзализныцю для дальнейшей обработки и включения в Программу развития железнодорожного туризма в Украине.

Разрабатывая предложения туристических маршрутов, львовские железнодорожники учли возможности ж/д вокзалов и станций ЛЖД по приему туристов. В частности, уже сегодня на дорога имеет комнаты для отдыха на вокзалах 16-ти станций (Львова, Ивано-Франковска, Тернополя, Ровно, Черновцов, Ужгорода, Чопа, Моршина, Сокаля, Трускавца, Ковеля, Здолбунова, Коломыи, Яремче, Ворохты, Вадул-Сирета).

Питание туристов есть возможность организовать в вагонах-ресторанах, курсирующих в составе поездов Львов-Москва, Львов-Санкт-Петербург, Львов-Симферополь, Ковель-Москва, Ковель-Симферополь, Москва-Ивано-Франковск.

Для распространения информации о туристических нововведениях на ЛЖД готовы к работе все рекламные ресурсы - билборды, информационные щиты, видеосопровождение в поездах, транзитная реклама, сити-лайты и Интернет-ресурсы.

Напомним, что в этом зимнем сезоне в рамках эксперимента железнодорожники уже запустили поезд "Донецк-Днепропетровск-Ворохта" и "Киев-Ворохта", который связал центр, юг и запад станы.