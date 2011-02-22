Снегопад не ограничил движение по основным трассам Украины

Министерство инфраструктуры Украины заявляет, что обильный снегопад не стал причиной ограничения движения по основным трассам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир КОРНИЕНКО на брифинге во вторник.

«Основные трассы по Украине не перекрывались. Ограничений в движении по трассам нет», - сказал В.КОРНИЕНКО.

При этом отметил, что были несколько случаев, когда из-за снегопадов перекрывались дороги районного значения.

По словам замминистра, в сутки убирают снег около 400-500 механизмов и несколько тысяч людей, в зависимости от ситуации.