МИД Украины не отменяло рекомендацию воздержаться от поездок в Египет

МИД Украины не отменяло свою рекомендацию украинским гражданам воздержаться от поездок в Египет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«МИД не отменяло собственных рекомендаций воздержаться от посещения Египта, в первую очередь с туристической целью. Поэтому наша рекомендация остается, и граждане, которые бронируют туры через одного туристического оператора, делают это на свой страх и риск, не осознавая событий, которые происходят в соседних странах», - сказал он.

По словам А.ДИКУСАРОВА, МИД мониторит ситуацию в этом регионе.

«Мы бы хотели быть уверенными, что украинцы будут защищены и не возникнет ситуация, когда нам придется снова эвакуировать украинских граждан», - сказал он.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что пока нельзя назвать сроки, когда может быть отменена эта рекомендация, учитывая происходящее в регионе.

«Когда у нас будет уверенность, что ситуация стабилизировалась, что украинским гражданам ничего не угрожает, тогда мы, учитывая все эти факторы, будем принимать соответствующее решение», - сказал А.ДИКУСАРОВ.