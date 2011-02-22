Количество абонентов фиксированной связи "Укртелекома" уменьшилось на 1,7%

Количество основных телефонных аппаратов фиксированной телефонной связи "Укртелекома" в 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшилось на 1,7% - до 10,13 млн. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По данным компании, в 2009 году их количество составляло 10,3 млн.

Кроме того, продолжается сокращение объемов услуг фиксированной связи, что объясняется тем, что объем исходного телефонного трафика в 2010 году по отношению к 2009 году сократился на 18%.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – монополист на рынке местной телефонной связи, оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др.