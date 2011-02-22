Количество абонентов мобильной связи "Укртелекома" удвоилось

Количество абонентов мобильной связи компании "Укртелеком" в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, увеличилось в 2,26 раза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, количество абонентов мобильной связи выросло на 252,6 тыс., и на конец 2010 года достигло 631,1 тыс. абонентов.

Также пресс-служба сообщает, что количество абонентов широкополосного доступа в Интернет компании "Укртелеком" в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, увеличилось на 34,3%.

Количество пользователей широкополосного доступа, по состоянию на 01.01.2011 г., достигло 1172,6 тыс., что на 299,8 тыс. больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – монополист на рынке местной телефонной связи, оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др.