«Богдан» расширяет продуктовый портфель за счет китайского бренда Lifan

Корпорация «Богдан» и китайская Chongqing Lifan Industry (Group) Co., Ltd подписали долгосрочный контракт на эксклюзивную дистрибуцию всего модельного ряда автомобилей Lifan в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его информации, уже во втором квартале текущего года в торгово-сервисной сети «Богдана» начнутся продажи и обслуживание авто Lifan.

При этом С.КРАСУЛЯ отметил, что планом продаж на текущий год предусмотрена реализация по меньшей мере 750 автомобилей под брендом Lifan. В дальнейшем продажи будут расти в соответствии с рыночной конъюнктурой.

Также он добавил, что до сих пор корпорация «Богдан» оставалась единственной компанией среди основных операторов автомобильного рынка Украины, которая не имела в продуктовом портфеле ни одного китайского бренда легковых автомобилей.

Справка УНИАН. Основанная в 1992 году, промышленная группа Lifan является одним из крупнейших частных предприятий Китая. Специализируется на производстве мотоциклов (производитель №2 двигателей к мотоциклам в мире), легковых автомобилей, автобусов, генераторов и силовых агрегатов. В 2009 году компания вошла в список журнала «Форбс» «Лучшие предприятия Китая».

Lifan среди конкурентов на украинском рынке в классе «В» будет иметь автомобили Chery Kimo, Chevrolet Aveo (хэтчбэк) (обе представляет корпорация «УкрАВТО»); в классе «С» – Zaz Lanos, Zaz Forza (представляет корпорация «УкрАВТО»).

Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод по выпуску легковых автомобилей мощностью 120 тыс. авто в год, инвестировав в этот проект более 330 млн. долл.

В настоящее время корпорация выпускает легковые авто Lada и Hyundai, а также легковые авто под собственным брендом с использованием комплектующих ОАО «АвтоВАЗ» (Тольятти, РФ) и других мировых производителей.