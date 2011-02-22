С начала года зафиксировано 5-6 случаев столкновений на ж/д переездах

В Украине с начала текущего года зафиксировано 5-6 случаев столкновений автотранспорта с поездами на железнодорожных переездах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра инфраструктуры Владимир КОРНИЕНКО.

По его словам, были даже случаи въезда автомобиля в бок поезда.

Кроме того, замминистра сообщил, что программа по обеспечению безопасности на железнодорожных переездах сейчас находится на обработке в Кабинете Министров. На ее реализацию в текущем году может быть выделено до 2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует разработать государственную программу с целью обеспечения безопасности на железнодорожных переездах.

В соответствии с этой программой, на первом этапе государство профинансирует обустройство шлагбаумами всех без исключения переездов через железнодорожные пути. Второй этап реализации программы предусматривает сооружение мостов и путепроводов через железнодорожные пути с целью полной ликвидации всех переездов.

По словам первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, реализация этой программы будет стоить около 2 млрд. грн.