ГП «LNG-терминал» продлит подготовку ТЭО строительства терминала на два месяца

Государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал» намерено продлить срок подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства терминала по приему природного сжиженного газа (LNG-терминал) объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины на два месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор ГП «Национальный проект «LNG-терминал» Петр МИРОШНИКОВ.

«Будет больше чем 60 дней. Это не является принципиальным вопросом», – сказал он.

При этом П.МИРОШНИКОВ добавил, что окончательный срок подготовки ТЭО будет объявлен, когда начнется сам тендер по отбору компании-разработчика ТЭО. Сейчас срок объявления тендера неизвестен из-за административной реформы.

По его словам, главный распорядитель бюджетных средств для финансирования разработки ТЭО будет определен в течение одного дня, после того как будет утверждено положением новое ведомство, заменяющее Агентство по нацпроектам и Агентство по инвестициям.

Напомним, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему природного сжиженного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

В настоящее время рассматриваются три возможные площадки для строительства терминала – Одесская область (порт «Южный»), Николаевская область (порт «Очаков») и Крым (порт «Феодосия»). Ориентировочная стоимость строительства LNG-терминала с инфраструктурой составляет от 1,21 до 1,38 млрд. долл. Строительство первой очереди терминала на 5 млрд. куб. м сжиженного природного газа должно завершиться в 4-м квартале 2014 года, второй очереди – в 4-м квартале 2016 года.

Согласно плану работы, до сентября 2011 года предприятие должно обеспечить разработку ТЭО проекта. Тендер по выбору компании-разработчика ТЭО должен был быть объявлен 19 января 2011 года, но был перенесен.