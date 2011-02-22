«Укрречфлот» подает в суд по поводу незаконных обвинений

Акционерная судоходная компания «Укрречфлот» подает в суд за клевету. Компанию безосновательно обвиняют в попытке рейдерского захвата Измаильского морского торгового порта.

Об этом сообщил и.о. генерального директора «Укрречфлот» Андрей ЧАЙКО в комментарии УНИАН.

Информация, которую АСК «Укрречфлот» считает носящей клеветнический характер, была обнародована во время пресс-конференций двух госслужащих из Одесской области.

«Обвинение компании в рейдерстве - недопустимы, - заявляет и.о. генерального директора «Укрречфлот» А.ЧАЙКО. – Поэтому судебный иск – логический ответ на клеветнические заявления, которые распространяют некоторые чиновники».

Напомним, 9 июля 2010 года после захода в Измаильский порт затонули две баржи, принадлежащие АСК «Укрречфлот». Компания подала иск к ГП «Измаильский морской торговый порт» с требованием возместить нанесенный ущерб.