Объем рекламных услуг в Украине в январе вырос на 30%
15:58, 22 февраля 2011Транспорт/Связь
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Объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине январе 2011 года увеличился на 29,8%, по сравнению с январем 2010 года, до 402,0 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.
По сравнению с декабрем 2010 года объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине сократился на 39,4%.
Как сообщал УНИАН, в 2010 году объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине увеличился на 26,5%, по сравнению с 2009 годом, до 5 млрд. 494,4 млн. грн.
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