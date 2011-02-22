Объем рекламных услуг в Украине в январе вырос на 30%

Объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине январе 2011 года увеличился на 29,8%, по сравнению с январем 2010 года, до 402,0 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По сравнению с декабрем 2010 года объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине сократился на 39,4%.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине увеличился на 26,5%, по сравнению с 2009 годом, до 5 млрд. 494,4 млн. грн.