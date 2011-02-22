Чистый убыток "Укртелекома" в 2010 году сократился на 43,9%

Чистый убыток компании "Укртелеком" в 2010 году составил 258,8 млн. грн. против 461,5 млн. грн. в 2009 году. Финансовый результат улучшился на 202,7 млн. грн., или 43,9%, что достигнуто за счет экономии расходов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

При этом убыток от операционной деятельности составил 67,7 млн. грн. против 41,5 млн. грн. в 2009 году; от обычной деятельности – 283,5 млн. грн. убытков против 474,1 млн. грн. в 2009 году.

Объем доходов "Укртелекома" от всех видов деятельности за 2010 год составил 8 503,9 млн. грн., без учета операций по реализации валюты и курсовых разниц – 8 321,3 млн. грн.

При этом объем доходов от предоставленных услуг связи компании составил в 2010 году 7 935,6 млн. грн. (с НДС), что на 1,6% меньше предыдущего года.

По данным компании, снизились доходы в фиксированной телефонной связи (абсолютные величины не указаны), «жесткая конкуренция на рынке компьютерной связи привела к снижению темпов наращивания доходов и составила 25,6% против 57,8% в 2009 году» (также доходы не указаны).

Доход от услуг мобильной связи компании "Укртелеком" в 2010 году составил 222,7 млн. грн., что на 73,2% больше, чем в предыдущем году.

Объем других операционных доходов компании составил 286,2 млн. грн. По отношению к прошлому году их прирост, без учета операций по реализации валюты и курсовых разниц, составил 9,8% и составляет 202,9 млн. грн., из которых 147,5 млн. грн. - доходы от сдачи в аренду помещений и других активов.

Объем финансовых доходов – 42,1 млн. грн., что на 27,7% меньше по отношению к предыдущему году, что объясняется уменьшением средств на текущих счетах Общества и сокращением объемов реализации опционов.

Другие доходы - 170 млн. грн., без учета операций по реализации валюты и курсовых разниц – 69,6 млн. грн., что в 2,2 раза больше, чем в 2009 году, в т.ч. 30,6 млн. грн. получено от выхода ОАО «Укртелеком» из состава участников СП «Инфоком».

Общий объем расходов Общества за 2010 год составлял 7531,6 млн. грн., без учета операций по реализации валюты и курсовых разниц – 7365,3 млн. грн., что на 2,1% меньше предыдущего года, из них расходы операционной деятельности – 7018,4 млн. грн. по отношению к предыдущему году их объем сократился на 1,5%.

На 52 млн. грн. по сравнению с 2009 годом уменьшились финансовые расходы и составили 278,7 млн. грн.

В бюджет и внебюджетные фонды оплачено налогов, сборов и обязательных платежей на сумму 2 134,9 млн. грн.

По состоянию на 01.01.2011 г., дебиторская задолженность за товары, работы, услуги составила 768,7 млн. грн., по сравнению с началом года произошло уменьшение на 281,4 млн. грн.

Кредиторская задолженность на 01.01.2011 г. составляла 3742 млн. грн. против 4687 млн. грн. на начало года. Уменьшение состоялось по статье “Долгосрочные кредиты банка” на 893 млн. грн., “Другие долгосрочные финансовые обязательства”, – на 174 млн. грн. и за товары, работы, услуги – на 350 млн. грн.

В течение 2010 года компанией введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 540 млн. грн. Расширена сеть широкополосного доступа на 129,2 тысяч портов ADSL. Продолжается развитие сети мобильной связи 3-го поколения.

Как сообщал ранее УНИАН, в финансовом отчете компании, обнародованном в системе раскрытия ГКЦБФР, убыток "Укртелекома" в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизился почти в 2 раза и составил 258,77 млн. грн. (в 2009 году составлял 461,53 млн. грн.). Доход "Укртелекома" в 2010 году, согласно этому же отчету, снизился на 1,6% по сравнению с 2009 годом, и составил 8006,6 8 млн. грн. (с НДС). Чистый доход компании в 2010 году - 6,749 млрд. грн.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – монополист на рынке местной телефонной связи, оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет 10,2 млн. человек, абонентов мобильной связи – более 600 тыс. человек, доступа в Интернет – более 1 млн. чел.