Ряд коммунальных автобусов в Сумах будут ходить только в час пик

В Сумах коммунальные автобусы №№7а, 9 и 9а, следующие на окраины города в районы Веретеновка, Басы и Барановка, изменили графики движения: отныне они будут перевозить пассажиров лишь в час пик - с 6:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным пресс-службы мэрии, на столь непопулярные меры коммунальное предприятие «Электроавтотранс» пошло в связи со сложным экономическим положением из-за несвоевременных и не в полном объеме поступлений субвенций из государственного бюджета за льготные перевозки пассажиров.