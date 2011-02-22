SIA’2011 планирует собрать до 500 компаний-участников

Единый Киевский Международный автосалон (SIA’2011), который в этом году пройдет с 25 по 29 мая, планирует собрать до 500 украинских и зарубежных компаний-участников, 200 из которых уже подтвердили свое участие (в 2010 году участвовало более 400 компаний).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Александр ГАРАЩЕНКО, генеральный директор компании «АвтоЭкспо», которая является организатором автосалона.

«Увеличение числа участников мы ожидаем, в частности, с учетом некоего оздоровления авторынка, а также с учетом того, что в этом году он проводится под эгидой OICA (Международная организация автопроизводителей – УНИАН)», – сказал он.

По словам А.ГАРАЩЕНКО, на сегодняшний день уже отмечается серьезная заинтересованность зарубежных коллективных организаторов в участии в автосалоне – коллективные экспозиции представят Китай, Турция, Корея, Польша, Россия.

Участие в автосалоне уже подтвердили автобренды Mercedes-Benz, Chevrolet, Chrysler, Jeep, Opel, Hyundai, Lada, Subaru, SsangYong, Chery, ZAZ, Bogdan и др.

На данный момент уже заняты экспозицией более 16 тыс. кв. м выставочных площадей, а выставочный центр на Броварском проспекте может предоставить 27 тыс. кв. м площадей.

«19-й Киевский Международный автосалон в этом году имеет особенную миссию – объединяющую. Последствия длительных кризисных явлений в экономике свидетельствуют о необходимости совместных усилий компаний для улучшения динамики развития автомобильного рынка Украины», – отметил президент ассоциации автопроизводителей «УкрАвтоПром» Михаил РЕЗНИК.

По его словам, условия участия в автосалоне, в том числе стоимость единицы выставочной площади Международного выставочного центра, абсолютно равны как для украинских производителей, так и для других компаний, автоимпортеров и дилеров.

«В этом году есть перспектива проведения единого автосалона (совместно с Ассоциацией автоимпортеров и дилеров), и такое предложение мы им направили, но пока «мяч на их стороне», однозначного ответа мы пока не получили», – сказал А.ГАРАЩЕНКО, подчеркнув, что и «УкрАвтоПром» и «АвтоЭкспо» всегда выступали за проведение единого в Украине автосалона.

В числе новшеств автосалона 2011 года А.ГАРАЩЕНКО отметил онлайн-продажу билетов на выставку.

Как сообщал УНИАН, Киевский Международный автосалон SIA, традиционно совпадающий с Днем Киева, один раз в два года проводится под эгидой OICA.