Избран новый состав правления Интернет-ассоциации Украины

На 12-м съезде Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) избран новый состав правления ассоциации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ИнАУ.

Согласно сообщению, в состав правления вошли 9 членов предыдущего правления: Татьяна ПОПОВА (компания "Альфа Каунтер"), Александр ОЛЬШАНСКИЙ ("Интернет Инвест"), Борис БОРИСОВ ("Колокол"), Дмитрий ГРИЩУК ("Топ Нэт"), Михаил КОМИССАРУК ("Укрнет"), Виктория КРАВЧЕНКО ("Топ Нэт"), Александр КУЛЬЧИЦКИЙ ("Телесистемы Украины"), Иван ПЕТУХОВ ("Адамант"), Александр ФЕДИЕНКО ("ИМК").

Кроме того, состав правления в текущем году пополнился двумя новыми представителями. Это Андрей НАГОРНЮК (технический директор компании "В.О.К.С.") и Алексей ТИТОВ (генеральный директор WebMoney Transfer).

24 февраля 2011 года состоится первое заседание новоизбранного правления ИнАУ, на котором изберут председателя и заместителя председателя правления ИнАУ.