В Крыму объем услуг связи в январе вырос на 3,4%

Предприятия и операторы связи Автономной Республики Крым за январь 2011 года предоставили потребителям услуг почты и связи на сумму 67,3 млн. грн., что в сопоставимых ценах на 3,4% больше, чем в январе 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, наибольшим спросом в Крыму пользуются услуги мобильной (39,4%) и телефонной фиксированной (25,3%) связи.

Доходы, полученные от услуг компьютерной связи, по сравнению с январем 2010 года возросли в 1,3 раза и составили 9,2 млн. грн., при этом более 92% этих объемов получено за счет предоставления широкополосного доступа к сети Интернет.

Половина общей суммы доходов предприятий почты и связи АРК получена от населения. С начала года величина этого показателя составила 33,3 млн. грн., что на 5,4% выше уровня января 2010 года. На 35,9% этот показатель формируется за счет предоставления услуг фиксированной телефонной связи и на 29,9% – мобильной связи.

Как сообщал УНИАН, за 2010 год операторы связи и провайдеры Крыма предоставили потребителям услуг почты и связи на сумму 828 млн. грн., что в сопоставимых ценах на 3% меньше, чем в 2009 году.