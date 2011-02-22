Украинский рынок логистики вырастет до 50-60 млрд. долларов - эксперты

Емкость рынка логистики в Украине может увеличиться с 12-15 млрд. долл. в 2010 году до 50-60 млрд. долл. в 2013 году.

Такой прогноз озвучил член правления Украинской логистической ассоциации Дмитрий БУГАЕВ в ходе Logistics Innovation Forum 2011 «Инновационные решения и технологии эффективного управления логистикой и складом. Борьба за эффективность» 16 февраля, сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Бизнес Саммит».

По его данным, на сегодня не менее двух третей рынка представляют транспортные компании, за ними следуют складские, таможенные компании и 3PL операторы.

При этом необходимыми условиями выживания для отечественных компаний являются адаптация бизнеса к стандартам и требованиям международных логистических компаний и последующая интеграция с международными логистическими сетями либо в форме продажи бизнеса, либо вхождения в сеть на правах субподрядчика. Отдельной перспективой является самостоятельное создание и развитие логистической сети.