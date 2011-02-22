В Германии прошла забастовка машинистов электричек и поездов

Машинисты электричек и поездов дальнего следования провели в Германии во вторник двухчасовую забастовку, сообщает РИА Новости.

В забастовке приняли участие сотрудники крупнейшей железнодорожной компании страны Deutsche Bahn, а также других компаний - Abellio, Arriva Deutschland, BeNEX, Keolis Deutschland, Veolia Verkehr, Hessische Landesbahn. Машинисты требуют заключения тарифных договоров между Deutsche Bahn и частными конкурирующими фирмами для примерно 26 тысяч сотрудников отрасли. Таким образом профсоюз хочет добиться среднего уровня зарплат, единого для всей отрасли. Кроме этого профсоюз требует от Deutsche Bahn прибавки к зарплате в размере 5%.

Концерн, в свою очередь, предлагает прибавку в размере 1,9%. "При этом с 2012 года рабочая неделя без доплат за сверхурочные должна увеличиться до с 38 до 39 часов. Это означает фактическое снижение зарплаты на 2,5%", - отмечается в сообщении профсоюза GDL.