Самолет ВСУ вылетел в Ливию для эвакуации украинских граждан

Сегодня в 7.31 военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил Вооруженных сил Украины вылетел из аэропорта “Борисполь” в столицу Ливии - город Триполи - для эвакуации украинских граждан.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

По данным Минобороны, планируется, что сегодня в 13.00 по киевскому времени самолет с украинскими гражданами на борту отправится в обратном направлении и, как ожидается, прибудет в Киев около 17.00-18 00.

В то же время, как заметили в Минобороны, время возвращения самолета зависит от многих обстоятельств, связанных со сложной ситуацией в Ливии.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД, по состоянию на вечер 21 февраля готовность вылететь на Родину подтвердили около 170 граждан Украины, проживающих и работающих в Ливии, а также членов семей сотрудников посольства Украины в Ливии.