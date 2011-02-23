Пассажирское судоходство по Днепру будет возобновлено - поручение Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время вчерашнего заседания Комитета экономических реформ поручил Министерству инфраструктуры возобновить в текущем году пассажирское судоходство по Днепру, передает корреспондент УНИАН.

Как отметил первый заместитель министра инфраструктуры Константин ЕФИМЕНКО, работы по данному направлению уже ведутся. «Мы обязательно сделаем к Евро-2012. Работы, например, по Каневу, по Киеву, будут начаты в текущем году… Мы работаем сегодня с частными операторами на данном рынке для того, чтобы создать для них все условия», - сказал он.

На вопрос Президента, будут ли туристы в 2011 году по Днепру плавать комфортабельным транспортом, К.ЕФИМЕНКО ответил: «Конечно. Будут обязательно».