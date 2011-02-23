На транспортные маршруты столицы Македонии вышли автобусы производства ЛАЗ (фото)

Премьер-министр Республики Македония Никола Груевский 22 февраля т.г. передал первую партию украинских автобусов производства ЛАЗ коммунальным предприятиям столицы республики - Скопье. В торжественной передачи автомашин приняли участие министр транспорта Македонии Миле Янакиески, посол Украины в Македонии Виталий Москаленко. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, продукция ЛАЗа была приобретена правительством Республики Македония в рамках тендерного соглашения, подписанного в 2010 году. В соответствие с соглашением, до конца года ЛАЗ изготовит для Македонии 84 автобуса, из них первые 15 уже сегодня выедут на транспортные линии столицы республики.

Автобусы украинского производства, переданные жителям Скопье, по качеству не уступают европейским производителям. Они сертифицированы на соответствие стандарту Евро-4, оснащены климат-контролем – и пассажирский салон, и кабина водителя, двигателем DEUTZ, шасси «ZF» (автоматическая коробка передач, передняя ось, задний мост, рулевой механизм), цифровым тахометром, специальным оборудованием - регулируемым пандусом для инвалидных и детских колясок и другими новинками. Автобус вмещает до ста пассажиров, из них 69 мест стоячих и 31 - для сидения. В нем установлена система обилечивания пассажиров и камеры наблюдения.

ЛАЗ является единственным поставщиком продукции в Республику Македония. На сегодня ведутся переговоры о поставке крупной партии троллейбусов у эту страну. В целом, экспортный портфель ЛАЗа в текущем году ожидается на уровне 100 млн. грн.