В 2010 году возобновился рост пассажиропотока на границе Украины с Польшей

Варшава. В прошлом году пассажиропоток на польско-украинской границе вырос впервые за последние три года, когда количество пересечений самого большого участка границы Евросоюза с государствами -восточными соседями уменьшились на почти 50%.

По данным Польской Пограничной службы, которыми располагает УНИАН, пассажиропоток в наземных пунктах пропуска на границе Украины с Польшей вырос на 12% на фоне 10,8% роста на всех участках „польской части” восточной границы 27 государств ЕС.

Пересечение польско-украинской границы украинцами выросло на почти на 40% - до 8,9 млн. раз в то время, как поляками - уменьшилось на около 20%, до 4,2 млн. и составило вместе около 13 млн. пересечений.

Всего польскую часть внешней границы Евросоюза в прошлом году пересекли 30,6 млн. раз, из которых 18,1 млн. приходилось на иностранцев, что почти на треть больше показателей 2009 года.

Наземная граница с Украиной заняла более 40% всего пассажиропотока на фоне 30% доли авиаграницы, 25% Беларуси и 5% России.

В то же время, по данным польских пограничников, рост пассажиропотока на польско-белорусской и польско-российской границе превысил украинский показатель и составил почти 25% и 15%, соответственно.

По данным, которыми располагает агентство, в 2010 году пересечение границы Польши с Украиной в рамках малого приграничного движения, которое начало действовать с 1 июля 2009 года, выросло в 10 раз - до 3,6 млн. пересечений.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году движение на наземной польско-украинской границе уменьшилось на очередные почти 30% после падения на 15% в 2008 году, когда Польша присоединилась к Шенгенской зоне и ввела более строгие правила выдачи виз украинским гражданам.

В 2007 году пассажиропоток на польско-украинской границе сократился на 1,5% - до 19,4 млн. пересечений.