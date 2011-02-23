Литва подтвердила заинтересованность в участии ХМТП в транспортной магистрали «Викинг»

Литва подтвердила заинтересованность в участии Херсонского морского торгового порта (ХМТП) в транспортной магистрали «Викинг».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Пятрас ВАЙТЕКУНАС, выступая на ХІ Конгрессе деловых, научных и творческих кругов Украины в Киеве.

В частности, по мнению посла, наиболее привлекательным для инвестиций литовцев является аграрный сектор Херсонщины и общие проекты из развития Херсонского морского торгового порта.

«Нас чрезвычайно интересует сельское хозяйство и потенциал в этом направлении, как областного центра, так и области в целом, а также возможности присоединения Херсона к контейнерного поезду «Викинг» путем открытия дополнительной его линии через Херсонский морской торговый порт», - сообщил П.ВАЙТЕКУНАС.

Также, коммерческий атташе Литовской Республики Кестутис МАСАЛСКИС сообщил городскому председателю Херсона Владимиру САЛЬДО, что уже весной этого года литовцы намереваются приехать в Херсон для детального обсуждения условий сотрудничества.

Напомним, что в мае 2010 года литовский посол Пятрас ВАЙТЕКУНАС во время визита в Херсон предлагал городским властям областного центра и руководству ГП «ХМТП» активно участвовать в европейском транспортном проекте «Викинг».

Тогда литовский посол, в частности, сообщил, что большую заинтересованность проектом выражает Турция. Также он обратил внимание на то, что среди трех вышеупомянутых стран именно Украина задействована в проекте менее всего, потому участие в проекте должно быть очень интересным и перспективным.

Напомним, что Херсонский морской торговый порт начал работу по обработке контейнерных грузов. Об этом в октябре 2010 года сообщил начальник ХМТП Сергей ИГНАТЕНКО. По его словам, порт начал работать с пробными партиями. Если все аспекты обработки контейнерных грузов будут отработаны, то грузопоток с ноября по апрель позволит порту ежемесячно обрабатывать порядка 35 контейнеров и более. Руководство предприятия считает работу с контейнерными грузами очень перспективной.

Справка УНИАН. Проект поезда комбинированного транспорта «Викинг», созданный в 2003 г. железнодорожниками Литвы, Беларуси и Украины, позволил соединить регионы Черного и Балтийского морей и осуществлять перевозку по маршруту Одесса (Ильичевск) – Киев – Минск – Клайпеда и в обратном направлении. Прохождение поезда «Викинг» территорией трех государств, с учетом таможенного контроля на границах, осуществляется за 2,4 суток. Длина маршрута от Ильичевска до Драугисте составляет 1753 км, стоимость перевозки 20-футового контейнера этим маршрутом - 470 долл., одного контрейлера – 766 долл.

Комиссия Европейского Союза по транспорту признала поезд комбинированного транспорта «Викинг» лучшим европейским проектом в 2009 г. по перевозке грузов. В настоящий момент в Европе очень много контейнерных и контрейлерних маршрутов, однако еврокомиссары обратили внимание именно на восточно-европейский «Викинг» ввиду результативности и регулярности его рейсов.